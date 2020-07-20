В Орле косят траву

К покосу общественных территорий приступил новый подрядчик.

Как сообщает сайт городской администрации, в порядок уже приведены шесть общественных пространств общей площадью 82,4 тыс. кв.м. Речь идёт о скверах Ленинском (рядом с администрацией Орловской области), Комсомольском, Героев Гражданской войны (территория, ограниченная Тургеневским мостом, ул. 7 Ноября и пер. Георгиевским), Историко-литературном квартале, Мемориальном парке 400-летия Орла и бульваре Молодёжи.



Сейчас подрядчик осуществляет покос в Семинарском парке и сквере Орловских партизан. Их общая площадь составляет 52 тыс. кв.м. Далее в порядок приведут общественные территории, расположенные в центральной части города.