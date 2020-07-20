В Орле введен особый противопожарный режим

Противопожарный режим введён постановлением администрации города Орла.

В связи с противопожарным режимом ограничено пребывание граждан в лесопарках «Лужки» и «Андриабуж», а также въезд в них транспортных средств. Запрещены все виды работ, за исключением аварийно-спасательных и связанных с обеспечением пожарной безопасности.

На территории лесопарков организовано патрулирование добровольной пожарной охраны и сотрудников УМВД по городу Орлу. Налажено оперативное взаимодействие с пожарно-спасательными частями.