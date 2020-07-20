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В Орле введен особый противопожарный режим

Противопожарный режим введён постановлением администрации города Орла.


В связи с противопожарным режимом ограничено пребывание граждан в лесопарках «Лужки» и «Андриабуж», а также въезд в них транспортных средств. Запрещены все виды работ, за исключением аварийно-спасательных и связанных с обеспечением пожарной безопасности.
 
На территории лесопарков организовано патрулирование добровольной пожарной охраны и сотрудников УМВД по городу Орлу. Налажено оперативное взаимодействие с пожарно-спасательными частями.
 
Председателями домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов будут разъяснены требования по соблюдению пожарной безопасности.

Ранее, распоряжением губернатора, особый противопожарный режим был введен на территории Орловской области.
 



Орловское Информбюро
20 июля 2020 года
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