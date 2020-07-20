Орловский ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин сегодня празднует 100-летие В эти минуты во дворе дома, где живет Абрам Израилевич, проходит праздничный концерт. Сотрудники ГТРК "Орел" внесли свою лепту в создание праздничного настроения этому удивительному человеку.





Абрам Израилевич Миркин прошел всю войну, поднимал Орловщину из руин. В 97 лет сдал нормы ГТО. В 100 - продолжает удивлять жизнерадостностью. Сегодня в его адрес звучат самые искренние слова восхищения.









Орловское Информбюро

20 июля 2020 года



