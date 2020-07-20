В Орловской области ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Губернатором поставлена задача - ужесточить контроль за выполнением противоэпидемиологических требований в общественном транспорте, на объектах торговли и оказании услуг, на предприятии общественного питания, чтобы не допустить нового массового распространения инфекции. Мы по-прежнему держим на контроле формирование резерва коечного фонда, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медицинских работников».