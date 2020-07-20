В Орловской области ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований За сутки в регионе выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом. Зафиксировано 15 очагов заболеваемости. Ситуацию обсудили сегодня на аппаратном совещании.





Всего с начала пандемии зафиксировано 5349 случаев . Сейчас мы находимся на втором этапе снятия ограничений. Хотя режим повышенной готовности продлен до конца месяца. Более того, за соблюдением санитарных правил - будет усилен контроль. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Губернатором поставлена задача - ужесточить контроль за выполнением противоэпидемиологических требований в общественном транспорте, на объектах торговли и оказании услуг, на предприятии общественного питания, чтобы не допустить нового массового распространения инфекции. Мы по-прежнему держим на контроле формирование резерва коечного фонда, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медицинских работников».





Татьяна Напольских

20 июля 2020 года



