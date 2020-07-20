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21 июля орловцы останутся без воды

Отключение затронет несколько районов города. По заявкам потребителей будет организован подвоз воды автоцистернами. Телефон для справок 44-36-18.


Во вторник, 21 июля, с 7:00 до 24:00 в связи с производством плановых ремонтных работ по врезке строящегося водовода по ул. Высоковольтной в существующий водовод по Кромскому шоссе будет временно прекращено холодное водоснабжение следующих абонентов:
 
- Заводской район (кроме района Лужки);

- часть Советского района (от ул. Октябрьской в сторону района б-цы им. Н.А. Семашко, Наугорского шоссе, Веселой слободы, так же ул. Ленина, ул. Тургенева, ул. Брестская, частично ул. Салтыкова-Щедрина, и прилегающие к ним улицы и переулки);

- пгт. Знаменка;

- пос. Зареченский;

- МКР «Болховский». 
 
По заявкам потребителей будет организован подвоз воды автоцистернами. Телефон  44-36-18.
 
«Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.



Орловское Информбюро
20 июля 2020 года
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