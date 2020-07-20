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В Орловской области за полгода зарегистрировано 4 148 преступлений

В региональном УМВД подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. Совещание прошло в дистанционном режиме.


Как сообщил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Анатолий Госсельбах, в отчетном периоде в ОВД поступило 66 тыс. 432 заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что практически на уровне прошлого года и свидетельствует о полноте их регистрации. При этом количество преступлений снизилось на 9,7% и составило 4 148.
 
Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе карманных.
 
В докладе была отмечена стопроцентная раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, повысился уровень раскрываемости грабежей, краж. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений улучшилась на 11,7%., сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
20 июля 2020 года
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