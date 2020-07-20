В Орловской области за полгода зарегистрировано 4 148 преступлений

В региональном УМВД подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. Совещание прошло в дистанционном режиме.

Как сообщил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Анатолий Госсельбах, в отчетном периоде в ОВД поступило 66 тыс. 432 заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что практически на уровне прошлого года и свидетельствует о полноте их регистрации. При этом количество преступлений снизилось на 9,7% и составило 4 148.

Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе карманных.

В докладе была отмечена стопроцентная раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, повысился уровень раскрываемости грабежей, краж. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений улучшилась на 11,7%., сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.