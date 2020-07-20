В Орловской области с помощью системы «Безопасный город» было раскрыто 12 преступлений

Данные за прошедшие полгода были представлены на совещании в региональном УМВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с использованием технических средств АПК «Безопасный город» на улицах и в других общественных местах раскрыто 12 преступлений, пресечено 79 административных правонарушений. Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 2 165 преступлений.



Положительные тенденции отмечаются в состоянии преступности с участием несовершеннолетних – ими совершено почти в 2 раза меньше преступлений.