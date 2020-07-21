За полгода в Орловской области совершено 254 телефонных мошенничества Об этом говорили на совещании в региональном УМВД.





Как сообщил начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Анатолий Госсельбах, на состоянии криминогенной обстановки в регионе продолжает сказываться деятельность мошенников, совершающих хищения денежных средств у граждан с использованием средств мобильной связи, а также посредством сети Интернет, в том числе через онлайн-сервисы.



За 6 месяцев 2020 года совершено 254 телефонных мошенничества.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



