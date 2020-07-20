Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- COVID-19: плюс 31 за сутки в Орловской области. Повод - более тщательно следить за соблюдением санитарных требований. Тем не менее, регион сделал еще шаг по снятию ограничений - сегодня открылись дневные стационары.





- Еще - век живи! Сегодня Абрам Миркин отмечает 100-летие. Мы внесли свою лепту в праздник.





- Впервые в Спасском-Лутовиново прошел Тургеневский шахматный турнир.



