В Хотынецком районе водитель «Шевроле» улетел в кювет

ДТП произошло 20 июля в 16 часов.

31-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», следовал в районе 6 км автодороги Жудерский – Хотынец - Большое Юрьево - Алехино, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.