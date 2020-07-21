В Орле на Карачевском шоссе под колеса авто попала женщина-пешеход

ДТП произошло 20 июля в 18:35.

31-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Эсперо», следовал по Карачевскому шоссе и в районе дома №104 допустил наезд на пешехода - женщину 1962 г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.