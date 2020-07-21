В Орловской области скончался еще один заболевший COVID-19 На сегодня в регионе зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 21 июля выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1350. Выздоровели – 3950. Умерло – 78 человек.







Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



