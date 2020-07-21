В Мценске из-за неисправности холодильника едва не сгорела квартира

ЧП произошло днем 20 июля.

Накануне днем в многоквартирном доме на улице Машиностроителей произошел пожар. В результате пожара на кухне выгорел холодильник, обгорела стена за холодильником, оплавилось окно. Квартира закопчена по всей площади.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в холодильнике. Размер материального ущерба устанавливается.



На месте работали добровольцы, сотрудники электросетей, газовой службы и скорой помощи.

Фото ГУ МЧС по Орловской области

