Встреча с деревом довела водителя до больницы

|
|
Встреча с деревом довела водителя до больницыДТП произошло в полночь 21 июля.
39-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Скудо», двигался по автодороге Орел – Ефремов в направлении Залегощи. В районе 64 км допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
21 июля 2020 года