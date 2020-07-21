Встреча с деревом довела водителя до больницы

ДТП произошло в полночь 21 июля.

39-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Скудо», двигался по автодороге Орел – Ефремов в направлении Залегощи. В районе 64 км допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

