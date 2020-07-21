В Орле в очередной раз провели дезинфекцию автовокзала Дезинфекцию проводили сотрудники группы специальной обработки службы радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной части.





Личный состав СПСЧ в средствах индивидуальной защиты при помощи специальных обеззараживающих средств произвел работы по санитарной обработке здания, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, перил, мест общего пользования мест посадки и высадки пассажиров. Общая площадь обработки составила более 2500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



