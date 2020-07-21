Пострадавшие на производстве орловцы получили новые автомобили

Автомобили «Лада Granta» были закуплены за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Цена контракта составила более 1,5 млн рублей.

Как сообщает информационный портал Орловской области, автомобили оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей, что позволяет человеку чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно. Благодаря такому виду государственной поддержки большая часть пострадавших ведет активный образ жизни, а некоторые – даже возвращаются к труду.

Отметим, что нуждаемость в специальном автомобиле определяется учреждением медико-социальной экспертизы, которое проводит освидетельствование пострадавших на производстве, устанавливает степень утраты профессиональной трудоспособности и разрабатывает программу реабилитации пострадавшего.

Всего с 2001 года Орловское региональное отделение Фонда социального страхования выдало пострадавшим на производстве гражданам более 200 автомобилей.