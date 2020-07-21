Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции.









По информации федерального оперативного штаба на 21 июля в Орловской области зарегистрированы 5378 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1350 человек, выздоровели 3950 человек. 78 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2607 жителей Орла, 608 – в Орловском районе, 565 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 167 – в Ливнах, 128 – в Болховском районе, 115 – в Дмитровском районе, 112 – в Урицком районе, 99 – в Новодеревеньковском районе, 92 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, по 75 – в Свердловском и Ливенском районах, 72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 60 − в Покровском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 47 − в Должанском районе, по 39 – в Колпнянском и Залегощенском районах, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



