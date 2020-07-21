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Работы на Южно-Кромском водоводе не ограничатся сегодняшним днемСегодня проводятся заключительные работы по врезке строящегося водовода по ул. Высоковольтной в существующий водовод по Кромскому шоссе. Это потребовало полного прекращения водоснабжения Заводского района, Зареченского микрорайона, части Советского района, Болховского микрорайона, а также поселка Знаменка. В связи с работами также прекращено движение трамваев от «Живмаша» до «Химмаша» до 18 часов 21 июля.
Работы
на Южно-Кромском водоводе не ограничатся сегодняшним днем. Как сообщил генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов
, еще будут проходить гидравлические испытания, промывки, проверки запорной арматуры.
Напомним, в Орле реализуется программа «Чистая вода», целью которой является обеспечение населения чистой питьевой водой. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология».
На сегодня в стадии реализации находится проект на улице Высоковольтной в городе Орле. В следующем году планируется строительство водовода от улицы Генерала Родина до Авиационной - сейчас проект проходит экспертизу. Также предусмотрено строительство двух станций умягчения воды в городе Орле - на Окском и Комсомольском водозаборных узлах. Кроме того программа предусматривает строительство станции обезжелезивания в Кромах.
Орловское Информбюро
21 июля 2020 года