Работы на Южно-Кромском водоводе не ограничатся сегодняшним днем Сегодня проводятся заключительные работы по врезке строящегося водовода по ул. Высоковольтной в существующий водовод по Кромскому шоссе. Это потребовало полного прекращения водоснабжения Заводского района, Зареченского микрорайона, части Советского района, Болховского микрорайона, а также поселка Знаменка. В связи с работами также прекращено движение трамваев от «Живмаша» до «Химмаша» до 18 часов 21 июля.





генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов, еще будут проходить гидравлические испытания, промывки, проверки запорной арматуры. Работы на Южно-Кромском водоводе не ограничатся сегодняшним днем. Как сообщил, еще будут проходить гидравлические испытания, промывки, проверки запорной арматуры. Напомним, в Орле реализуется программа «Чистая вода», целью которой является обеспечение населения чистой питьевой водой. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология». На сегодня в стадии реализации находится проект на улице Высоковольтной в городе Орле. В следующем году планируется строительство водовода от улицы Генерала Родина до Авиационной - сейчас проект проходит экспертизу. Также предусмотрено строительство двух станций умягчения воды в городе Орле - на Окском и Комсомольском водозаборных узлах. Кроме того программа предусматривает строительство станции обезжелезивания в Кромах.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



