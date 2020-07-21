Орловская областная прокуратура начала проверку по информации о возможном нарушении прав работников Дома ребенка Как указано на сайте ведомства, речь идет о выплатах за работу в период распространения коронавируса.





Прокуратура проверяет начисление и сами выплаты работникам. Если будут выявлены нарушения, последует оценка действий должностных лиц.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



