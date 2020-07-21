Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года» Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





В документе прописаны следующие цели: Социальные: — повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет; — снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; — вывести Россию в десятку ведущих стране по качеству образования; — до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом; — обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции; — ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей; — увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Экономические: — обеспечить рост ВВП выше среднемирового; — реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с текущим годом; — реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года; — число предпринимателей должно возрасти до 25 миллионов человек; — до 85% увеличить долю соответствующих нормам дорог в крупных городах. Экологические: — обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое снизить объем вывозимого на полигоны мусора; — ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера; — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза. Президент поручил кабмину при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию документа , а также до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



