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Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года»

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.


В документе прописаны следующие цели:
 
Социальные:
 
— повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет;
— снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
— вывести Россию в десятку ведущих стране по качеству образования;
— до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом;
— обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции;
— ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей;
— увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
 
Экономические:
 
— обеспечить рост ВВП выше среднемирового;
— реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с текущим годом;
— реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;
— число предпринимателей должно возрасти до 25 миллионов человек;
— до 85% увеличить долю соответствующих нормам дорог в крупных городах.
 
Экологические:
 
— обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое снизить объем вывозимого на полигоны мусора;
— ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера;
— снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.
 
Президент поручил кабмину при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию документа, а также до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей.



Орловское Информбюро
21 июля 2020 года
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