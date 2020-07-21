вторник 21.07.2020 14:07:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орел поздравил Абрама Миркина со столетним юбилеем

20 июля ветеран Великой Отечественной войны отмечал свой день рождения. Концерт, организованный к столетнему юбилею Абрама Миркина, - совместная акция телерадиокомпании «Орел» и Орловского городского центра культуры. К ней присоединилось много людей – и руководство Орла, и депутаты, и соседи юбиляра.


Абрам Израилевич Миркин. Широко развернутые плечи, ясный взгляд, прямая спина, военная выправка - и это в сто лет. День своего рождения он начал, как обычно: зарядка, пробежка - 6 километров.
 
Праздник, посвященный дню рождению Абрама Израилевича, был намечен на шесть часов вечера. Но гости начали собираться задолго до начала торжества. Свободных мест не было, но все - строго по правилам безопасности. К акции присоединилось и руководители города, и депутаты, и представители общественных и патриотических организаций. Люди ехали со всех концов областного центра. Прибыли и гости из Москвы. Волонтеры испекли для Абрама Израилевича именинный пирог. Вручили море цветов и подарков. Состоялся праздничный концерт. 
 
В программе, которую подготовил Орловский городской центр культуры, - подборка фронтовых песен. Абрам Израилевич Миркин от первого до последнего дня Великой Отечественной войны был на передовой. Контужен. Дважды ранен. Его сестра Гнеся и брат Моисей погибли в боях. Память о них свято хранят в семье Миркиных. 
 
Говорили не только о потерях, но и о любви, о жизни, о силе духа, о преемственности поколений. У ветерана двое сыновей, внуки и правнуки - большая и дружная семья, в которой главное место занимает глава клана Миркиных - Абрам Израилевич. 
 
Этот день останется в истории города и в памяти каждого, кому довелось поздравить Абрама Израилевича с днем рождения. Эмоции переполняли всех и особенно - самого юбиляра. 
 
Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Мне запомнится, конечно! Сколько я буду жить, столько буду вспоминать этот праздник. Спасибо всем!».
 
Когда затихли праздничные речи и отзвучали песни, всех пригласили за стол. Как говорят друзья Абрама Израилевича, он славится своим гостеприимством. И эта традиция в семье Миркиных остается неизменной.



Мария Семак
21 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.