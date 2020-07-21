Орел поздравил Абрама Миркина со столетним юбилеем

20 июля ветеран Великой Отечественной войны отмечал свой день рождения. Концерт, организованный к столетнему юбилею Абрама Миркина, - совместная акция телерадиокомпании «Орел» и Орловского городского центра культуры. К ней присоединилось много людей – и руководство Орла, и депутаты, и соседи юбиляра.

Абрам Израилевич Миркин. Широко развернутые плечи, ясный взгляд, прямая спина, военная выправка - и это в сто лет. День своего рождения он начал, как обычно: зарядка, пробежка - 6 километров.

Праздник, посвященный дню рождению Абрама Израилевича, был намечен на шесть часов вечера. Но гости начали собираться задолго до начала торжества. Свободных мест не было, но все - строго по правилам безопасности. К акции присоединилось и руководители города, и депутаты, и представители общественных и патриотических организаций. Люди ехали со всех концов областного центра. Прибыли и гости из Москвы. Волонтеры испекли для Абрама Израилевича именинный пирог. Вручили море цветов и подарков. Состоялся праздничный концерт.

В программе, которую подготовил Орловский городской центр культуры, - подборка фронтовых песен. Абрам Израилевич Миркин от первого до последнего дня Великой Отечественной войны был на передовой. Контужен. Дважды ранен. Его сестра Гнеся и брат Моисей погибли в боях. Память о них свято хранят в семье Миркиных.

Говорили не только о потерях, но и о любви, о жизни, о силе духа, о преемственности поколений. У ветерана двое сыновей, внуки и правнуки - большая и дружная семья, в которой главное место занимает глава клана Миркиных - Абрам Израилевич.

Этот день останется в истории города и в памяти каждого, кому довелось поздравить Абрама Израилевича с днем рождения. Эмоции переполняли всех и особенно - самого юбиляра.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Мне запомнится, конечно! Сколько я буду жить, столько буду вспоминать этот праздник. Спасибо всем!».

Когда затихли праздничные речи и отзвучали песни, всех пригласили за стол. Как говорят друзья Абрама Израилевича, он славится своим гостеприимством. И эта традиция в семье Миркиных остается неизменной.