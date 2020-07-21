Кто за столб ответит?

У световой опоры на площади Ленина в Орле, которая упала на малыша, не оказалась хозяина. Это выяснилось в результате проверки прокуратуры.

18 июля во время прогулки на площади Ленина в Орле малолетний ребенок получил травмы в результате падения на него металлической световой опоры



Как сообщает сайт Орловской областной прокуратуры, предварительно установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в сфере содержания объектов электросетевого хозяйства упавшая металлическая световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления г. Орла, в связи с чем ее содержание должным образом не осуществлялось, меры к обеспечению безопасности граждан при ее эксплуатации не принимались.



Материал проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района г. Орла, направлен следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области.



Кроме того, по фактам нарушений действующего законодательства внесено представление в адрес главы администрации города. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры района.