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«Завершал маневр – зацепил сплошную»

В Орловской области проводятся рейды по выявлению водителей, нарушающих разметку. В одном из рейдов ГИБДД в Урицком районе побывала наш корреспондент Анастасия Дорохова.


За сутки на орловских дорогах произошло 20 ДТП, в которых три человека получили травмы. Пострадали один пешеход и два водителя, которые по разным причинам съезжали в кювет. Еще одна распространенная причина аварийности - выезд на полосу встречного движения. За минувшие полгода это правонарушение стало причиной 20 ДТП. При этом погибло 10 человек. Недавняя трагедия на автодороге М-2 «Крым», которая унесла три жизни, стала еще одним подтверждением того, что дорога - место предельного внимания для всех. 
 
В Урицком районе, в частности, в 2020 году таких происшествий не было. Но это не повод сбавлять контроль, а еще одна причина его усилить. На территории Урицкого района проводится мероприятие «Встречная полоса». Его цель – выявление и пресечение выезда на полосу встречного движения. За данное нарушение предусмотрена санкция в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении водитель пойдет под суд, где он лишится прав управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев.
 
Следить за соблюдением правил дорожного движения сотрудникам полиции помогает камера видеонаблюдения. Она фиксирует нарушение еще задолго до поста ГИБДД.
 
Подобные рейды пройдут в тех районах, где происходили ДТП по причине выезда на встречку. Так что водителям надо быть внимательнее. Не для сотрудников полиции, а прежде всего для себя.



Анастасия Дорохова
21 июля 2020 года
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