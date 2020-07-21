«Завершал маневр – зацепил сплошную» В Орловской области проводятся рейды по выявлению водителей, нарушающих разметку. В одном из рейдов ГИБДД в Урицком районе побывала наш корреспондент Анастасия Дорохова.





За сутки на орловских дорогах произошло 20 ДТП, в которых три человека получили травмы. Пострадали один пешеход и два водителя, которые по разным причинам съезжали в кювет. Еще одна распространенная причина аварийности - выезд на полосу встречного движения. За минувшие полгода это правонарушение стало причиной 20 ДТП. При этом погибло 10 человек. Недавняя трагедия на автодороге М-2 «Крым» , которая унесла три жизни, стала еще одним подтверждением того, что дорога - место предельного внимания для всех. В Урицком районе, в частности, в 2020 году таких происшествий не было. Но это не повод сбавлять контроль, а еще одна причина его усилить. На территории Урицкого района проводится мероприятие «Встречная полоса». Его цель – выявление и пресечение выезда на полосу встречного движения. За данное нарушение предусмотрена санкция в размере 5 тысяч рублей. При повторном нарушении водитель пойдет под суд, где он лишится прав управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев. Следить за соблюдением правил дорожного движения сотрудникам полиции помогает камера видеонаблюдения. Она фиксирует нарушение еще задолго до поста ГИБДД. Подобные рейды пройдут в тех районах, где происходили ДТП по причине выезда на встречку. Так что водителям надо быть внимательнее. Не для сотрудников полиции, а прежде всего для себя.





Анастасия Дорохова

21 июля 2020 года



