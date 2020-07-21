Орловская область. Тарифы В Орле и Тросне на 4,5% выросла коммуналка. Это максимальный показатель в регионе. Тарифы были индексированы 1 июля, в соответствии с решением правительства страны в конце 2019 года.





В Орловской области установлены предельные индексы изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги, которые не должны превышаться. Так, за квартиру в Орле площадью 64 квадратных метра семья из трех человек теперь будет платить 3 995 рублей 87 копеек. Это больше на 140 рублей совокупного платежа за ЖКХ ранее.



В соседних регионах жители платят больше в среднем на 800 рублей. Минимальный рост в нашем регионе составит 1,5% - 2,5%. Он коснется некоторых потребителей газа. Как сообщила начальник управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елена Жукова, минимальный рост будет для всех, кто отапливается самостоятельно газом. Также для многоквартирных домов с локальными крышными котельными - рост составит 2,7%.





Антон Киселёв

21 июля 2020 года



