В Ливнах столкнулись два автомобиля Есть пострадавший.





Сообщение о ДТП, которое произошло на улице Курской в Ливнах, поступило спасателям сегодня в 11:32. На месте ДТП работали пожарные 7 ПСЧ. Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в результате столкновения пострадал человек. Фото ГУ МЧС по Орловской области





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



