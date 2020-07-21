Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Выплатами сотрудникам орловского Дома ребенка заинтересовались в прокуратуре. Сегодня в специализированном учреждении состоится встреча с прокурором.





- С прогулки - в больницу. Следователи разбираются, кто ответит за то, что на трехлетнего ребенка упал столб.





- Как избежать рокового лобового? Вместе с сотрудниками ГИБДД мы побывали в рейде.





- Вклад в борьбу с коронавирусом. Орловские спасатели обработали здание автовокзала.





- Защитник страны, ровесник века. Абрам Израилевич Миркин отметил 100-летие в кругу друзей, в числе которых и наша телерадиокомпания.