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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Выплатами сотрудникам орловского Дома ребенка заинтересовались в прокуратуре. Сегодня в специализированном учреждении состоится встреча с прокурором.
- С прогулки - в больницу. Следователи разбираются, кто ответит за то, что на трехлетнего ребенка упал столб.
- Как избежать рокового лобового? Вместе с сотрудниками ГИБДД мы побывали в рейде.
- Вклад в борьбу с коронавирусом. Орловские спасатели обработали здание автовокзала.
- Защитник страны, ровесник века. Абрам Израилевич Миркин отметил 100-летие в кругу друзей, в числе которых и наша телерадиокомпания.
Вести-Орёл
21 июля 2020 года