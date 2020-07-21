Женщина-инвалид из Ливен получила лекарство благодаря прокуратуре

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о лекарственном обеспечении.

Установлено, что заявительница страдает хроническим неврологическим заболеванием, является инвалидом II группы и имеет право на льготное лекарственное обеспечение.

Однако с декабря 2019 года она не была обеспечена положенными ей бесплатными лекарственными препаратами, при этом срок выданного ей рецепта истек, а новый рецепт лечащим врачом не выписывался. Вместе с тем, аптечным учреждением соответствующая заявка в фармацевтическую организацию направлена не была, отсроченное обслуживание рецепта на лекарство своевременно не обеспечено.

По указанным фактам в адрес директора ГУП ОО «Орелфармация» и БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» прокуратура внесла представления с требованием обеспечить заявительницу назначенными ей лекарственными препаратами.

Акты реагирования прокуратуры удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.