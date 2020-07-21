Женщина-инвалид из Ливен получила лекарство благодаря прокуратуре

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Женщина-инвалид из Ливен получила лекарство благодаря прокуратуреЛивенская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о лекарственном обеспечении.
Установлено, что заявительница страдает хроническим неврологическим заболеванием, является инвалидом II группы и имеет право на льготное лекарственное обеспечение.
Однако с декабря 2019 года она не была обеспечена положенными ей бесплатными лекарственными препаратами, при этом срок выданного ей рецепта истек, а новый рецепт лечащим врачом не выписывался. Вместе с тем, аптечным учреждением соответствующая заявка в фармацевтическую организацию направлена не была, отсроченное обслуживание рецепта на лекарство своевременно не обеспечено.
По указанным фактам в адрес директора ГУП ОО «Орелфармация» и БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» прокуратура внесла представления с требованием обеспечить заявительницу назначенными ей лекарственными препаратами.
Акты реагирования прокуратуры удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время женщина обеспечена необходимыми медикаментами, сообщает
сайт прокуратуры Орловской области.
Орловское Информбюро
21 июля 2020 года