Под Орлом столкнулись три автомобиля Есть пострадавшие.





Сообщение о ДТП, которое произошло в деревне Становое Орловского района, поступило спасателям сегодня в 13:49. Как выяснили сотрудники МЧС, на улице Московской произошло столкновение трех автомобилей. Имеются пострадавшие. На месте ДТП работали пожарные 2 ПСЧ.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



