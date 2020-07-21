Прокуратура встала на сторону жительницы аварийного дома в Орле

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Прокуратура встала на сторону жительницы аварийного дома в ОрлеПрокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по обращению местной жительницы, проживающей в доме 73 по ул. Черкасской, о нарушении ее жилищных прав.
Дом был признан аварийным еще в 2013 году. И он был включен в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках действующей областной адресной программы. Переселить людей должны были в 2019 году, однако администрация Орла перенесла срок переселения на 2024 год. При этом не были приняты надлежащие меры по обеспечению безопасных условий проживания в указанном доме.
В целях защиты жилищных прав заявительницы прокурор Заводского района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города Орла обеспечить ее жилым помещением.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования.
Решение районного суда не вступило в законную силу.
В настоящее время на рассмотрении в суде находится аналогичное исковое заявление прокуратуры в интересах жителя второй квартиры указанного аварийного дома, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.
Напомним, в 2018 году рухнула одна
из стен аварийного дома по адресу Черкасская, 73 «А».
Орловское Информбюро
21 июля 2020 года