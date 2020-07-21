Прокуратура встала на сторону жительницы аварийного дома в Орле

Прокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по обращению местной жительницы, проживающей в доме 73 по ул. Черкасской, о нарушении ее жилищных прав.

Дом был признан аварийным еще в 2013 году. И он был включен в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках действующей областной адресной программы. Переселить людей должны были в 2019 году, однако администрация Орла перенесла срок переселения на 2024 год. При этом не были приняты надлежащие меры по обеспечению безопасных условий проживания в указанном доме.

В целях защиты жилищных прав заявительницы прокурор Заводского района направил в суд исковое заявление об обязании администрации города Орла обеспечить ее жилым помещением.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования.

Решение районного суда не вступило в законную силу.