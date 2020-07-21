В Орле планируется слияние поликлиник Пятая поликлиника будет теперь филиалом поликлиники № 2. Решение о слиянии этих учреждений здравоохранения Советского района города уже подписано.





По словам руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, реорганизация необходима и по экономическим причинам, и для улучшения организации оказания помощи пациентам. Реорганизация будет проведена в течение нескольких месяцев и не отразится негативно на оказании медицинской помощи пациентам. Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Те люди, которые закреплены и получают медицинскую помощь в пятой поликлинике, они будут ее получать и не почувствуют эти изменения, наоборот им будет доступна та база материально-техническая, которая есть во второй поликлинике». Те специалисты, которые сейчас работают в поликлинике № 5, останутся на своих рабочих местах. Упразднена будет только ставка главного врача и сокращены некоторые административно-хозяйственные должности.





Елена Литинская

21 июля 2020 года



