Орловские выпускники показали хорошие результаты ЕГЭ по литературе, информатике и географии Государственная экзаменационная комиссия региона утвердила результаты первых ЕГЭ, проходивших 3 июля.





По географии все 45 участников получили положительные результаты. Максимальные 87 баллов набрал выпускник орловского лицея №32 Владимир Девиченко. Положительная динамика результатов отмечается по литературе: треть всех участников получили более 80 баллов, 15 ребят стали обладателями стобалльных результатов.

Каждый пятый участник ЕГЭ по информатике и ИКТ набрал более 80 баллов, 4 выпускника получили максимальные баллы, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



