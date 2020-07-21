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В Орловской области пропавшего мужчину нашли мертвым

Подозреваемый в убийстве сознался в содеянном. Он рассказал, как убивал и расчленял тело.


В полицию Новосиля обратился мужчина и рассказал, что несколько дней назад из дома ушел его отец - 65-летний житель поселка Новогоренский, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 
 
Полицейские выявили круг лиц, с которыми общался пропавший, опросили его родственников, провели подворный обход и проверили ближайшие населенные пункты. Для содействия в установлении местонахождения пропавшего человека были привлечены кинологи. По запаху от вещей пропавшего служебная собака взяла след и через некоторое время привела полицейских в заросли кустов в районе деревни Горенка, где были обнаружены останки тела разыскиваемого. 
 
Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД установили подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления – 72-летнего жителя деревни Горенка.
 
Полицейские выяснили, что ранее между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары потерпевшему в голову. На следующий день мужчина обнаружил пострадавшего на том же месте без признаков жизни, после чего расчленил тело и спрятал его в яме, присыпав ветками, листьями и землей.
 
В отношении подозреваемого следственными органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».
 
Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция продолжает оперативное сопровождение данного уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Фото - поисковый отряд "Лиза Алерт" Орёл



Орловское Информбюро
21 июля 2020 года
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