Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах

Об этом сообщает «Российская газета». Голосование на региональных выборах уже в сентябре этого года может пройти в течение двух-трех дней.

Госдума приняла закон, который дает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней (но не более трех). Депутаты отметили, что новые нормы повысят легитимность избирательных кампаний, ведь свой выбор смогут сделать большее количество граждан, - пишет «Российская газета»

Решение о конкретном сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. На это у избиркома будет десять дней с даты их назначения.

В случае принятия решения о проведении многодневного голосования нельзя будет использовать открепительные удостоверения и голосовать досрочно. Эта норма призвана нивелировать риски нарушений. Еще одна новелла - возможность голосовать вне помещений избирательных участков, в том числе на придомовых территориях, как это было при голосовании по внесению поправок в Конституции страны.