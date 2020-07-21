Прокурор Орловской области встретился с сотрудниками Орловского Дома ребенка Встреча состоялась в рамках проверки информации о возможном нарушении прав работников учреждения.





Напомним, в Орловском Доме ребенка была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. А так как там воспитываются дети до 4 лет, им требуется круглосуточный уход. С 8 июня сотрудники учреждения работают в режиме вахты, по две недели не уходя домой. Попадают ли они в категорию тех, кому положены выплаты, нужно ли выходить с дополнительной инициативой, или это чья-то недоработка? Прокурор пообещал разобраться и вновь встретиться с сотрудниками Дома ребенка. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Из-за того, что ситуация не совсем простая и не совсем однозначная, здесь, на самом деле, нужно просто вместе посоветоваться с региональной властью, с другими контролирующими органами и продумать, как оказать помощь». Прокурор обещал решить вопрос к ближайшему вторнику. Свою проверку начали и в региональном департаменте здравоохранения. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мной подписан приказ о проведении соответствующей проверки, и до конца недели, я думаю, мы в этой ситуации разберемся».





Татьяна Напольских

21 июля 2020 года



