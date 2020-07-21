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Прокурор Орловской области встретился с сотрудниками Орловского Дома ребенка

Встреча состоялась в рамках проверки информации о возможном нарушении прав работников учреждения.


Напомним, в Орловском Доме ребенка была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. А так как там воспитываются дети до 4 лет, им требуется круглосуточный уход. С 8 июня   сотрудники учреждения работают в режиме вахты, по две недели не уходя домой. Попадают ли они в категорию тех, кому положены выплаты, нужно ли выходить с дополнительной инициативой, или это чья-то недоработка? Прокурор пообещал разобраться и вновь встретиться с сотрудниками Дома ребенка. 
 
Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Из-за того, что ситуация не совсем простая и не совсем однозначная, здесь, на самом деле, нужно просто вместе посоветоваться с региональной властью, с другими контролирующими органами и продумать, как оказать помощь». 
 
Прокурор обещал решить вопрос к ближайшему вторнику.
 
Свою проверку начали и в  региональном департаменте здравоохранения.
 
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения  Орловской области: «Мной подписан приказ о проведении соответствующей проверки, и до конца недели, я думаю, мы в этой ситуации разберемся».



Татьяна Напольских
21 июля 2020 года
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