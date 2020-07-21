Сегодня в Успенском соборе Орла отслужили благодарственный молебен в честь завершения строительства главного купола

Отслужил молебен схиархимандрит Илий.

После молебна, обращаясь ко всем присутствующим верующим и священнослужителям, схиархимандрит Илий рекомендовал приложить все усилия, чтобы Успенский собор поскорее получил статус кафедрального. Все необходимое для этого у него есть.

Также был отмечен труд тех, кто принял непосредственное участие в восстановлении купола. Из рук Илия они получили епархиальные медали в честь священномученика Кукши.