Врезка на Южно-Кромском водоводе в Орле: как это было Сегодня прошел заключительный этап по врезке строящегося водовода по улице Высоковольтной к уже существующему. Для этого пришлось отключить водоснабжение большей части города.





Лучшие специалисты «Орелводоканала» сегодня работают без перерыва. Отдыхать некогда - в зоне отключения 145 тысяч человек. Без воды остались жители Заводского и частично Советского районов, а также Знаменки, микрорайонов Зареченского и Болховского. Но ненадолго. Отключение - неизбежность, объясняют в «Орелводоканале», и продлится всего день. Именно столько нужно, чтобы завершить работы по врезке строящегося водовода по улице Высоковольтной к уже существующему - Южно-Кромскому. Василий Иванов генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Само производство работ проходит на маленьком пятачке: Кромское шоссе - улица Машиностроительная. Вблизи проходят трамвайные рельсы, железная дорога, и сама камера присоединения - фактически в откосе железной дороги. Конечно, это ограничивает к ней доступ». Из-за всех сложностей приняли решение собрать водопроводную смотровую камеру только после присоединения. Василий Богомолов, начальник службы реконструкции сетей МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Камера очень большая - размеры 6 на 6 метров. Мы провели большую подготовительную работу, чтобы произвести сегодня эти работы». После присоединения предстоят гидравлические испытания, промывка и проверки. Теперь здесь предусмотрена специальное двухтрубная закольцовка. В случае аварии на одной из труб, вода будет поступать по другой, что обеспечит город бесперебойным водоснабжением. Это задача национального проекта «Экология», который реализуется на Орловщине в рамках регионального – «Чистая вода». Работы на Высоковольтной - только первый шаг к масштабным переменам и чистой воде. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы находимся в стадии завершение разработки ПСД следующего участка водовода, который нацелен на то, чтобы обеспечить бесперебойным водоснабжением жителей Заводского и Советского районов. Это участок от Авиационной до улицы Генерала Родина. После получения положительного заключения и экспертизы мы будем подавать документы на получение федеральных субсидий, и в 2022 году планируем заверить строительство этого участка». Результат национального проекта окончательно будет виден к 2024 году. К этому моменту почти 96 процентов населения региона будет обеспечено качественной водой.





Анна Вайсергисер

21 июля 2020 года



