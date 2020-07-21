В Орловской области произошло очередное ЧП на воде В реке Неручь (деревня Степановка Свердловского района) утонула женщина.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, женщину, предположительно 40-45 лет, из воды вытащили очевидцы. На месте работают представители полиции совместно с сотрудниками МЧС. Обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются. ГУ МЧС России по Орловской области ещё раз призывает жителей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды: отдыхать только на оборудованных пляжах, не оставлять без присмотра своих детей и не купаться в состоянии алкогольного опьянения!





Орловское Информбюро

21 июля 2020 года



