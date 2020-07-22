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В Орловской области прошла первая ярмарка вакансий с личным приёмом граждан

Вакансии предоставили пять предприятий Орловщины, сообщает Управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.


Первая очная ярмарка вакансий состоялась 21 июля в центре занятости населения Болховского района. Представители работодателей и специалисты центра принимали посетителей в масках и перчатках, всем посетителям предлагалось обработать руки санитайзером.
 
Работников искали пять орловских предприятий: болховский хлебокомбинат, Болховский Дом-интернат для престарелых и инвалидов, компании «Черкизово-Свиноводство», «ЭкоПродукт» и «Пищевик».
 
Соискателям было предоставлено 35 рабочих мест и вакантных должностей - от операторов очистных сооружений, водителей, грузчиков и овощеводов до агрономов и директора. Семеро посетителей ярмарки получили приглашения на работу.
 
Следующая ярмарка вакансий пройдет 27 июля в Новодеревеньковском районе.



Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
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