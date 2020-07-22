В Орловской области прошла первая ярмарка вакансий с личным приёмом граждан Вакансии предоставили пять предприятий Орловщины, сообщает Управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





Первая очная ярмарка вакансий состоялась 21 июля в центре занятости населения Болховского района. Представители работодателей и специалисты центра принимали посетителей в масках и перчатках, всем посетителям предлагалось обработать руки санитайзером.

Работников искали пять орловских предприятий: болховский хлебокомбинат, Болховский Дом-интернат для престарелых и инвалидов, компании «Черкизово-Свиноводство», «ЭкоПродукт» и «Пищевик».

Соискателям было предоставлено 35 рабочих мест и вакантных должностей - от операторов очистных сооружений, водителей, грузчиков и овощеводов до агрономов и директора. Семеро посетителей ярмарки получили приглашения на работу.

Следующая ярмарка вакансий пройдет 27 июля в Новодеревеньковском районе.





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



