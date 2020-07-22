Избирательные комиссии Орловской области продолжают подготовку к единому дню голосования

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Избирательные комиссии Орловской области продолжают подготовку к единому дню голосования21 июля года в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар Учебного центра облизбиркома по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Орловской области – 13 сентября 2020 года.
В ходе обучении обсуждался порядок аккредитации представителей СМИ для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, а также ряд текущих вопросов, связанных с организацией и проведением предстоящих выборов.
Очередной семинар планируется 28 июля 2020 года и будет посвящен вопросам утверждения формы и текста избирательных бюллетеней, порядка их изготовления и передачи в нижестоящие избирательные комиссии.
13 сентября в Орле пройдут выборы в городской Совет народных депутатов шестого созыва и дополнителные выборы депутатов городских и сельских Советов Орловской области.
Орловское Информбюро
22 июля 2020 года