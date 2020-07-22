Избирательные комиссии Орловской области продолжают подготовку к единому дню голосования

21 июля года в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар Учебного центра облизбиркома по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Орловской области – 13 сентября 2020 года.

В ходе обучении обсуждался порядок аккредитации представителей СМИ для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, а также ряд текущих вопросов, связанных с организацией и проведением предстоящих выборов.