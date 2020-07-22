Школу в Ливнах отремонтируют за 8 млн рублей

Ремонт кровли и системы отопления планируют завершить 10 августа, сообщили в городской администрации Ливен.

Работы ведутся семь дней в неделю. Кровля столовой смонтирована в полном объеме, сейчас производится демонтаж асбестоцементных листов с кровли основного здания школы. Демонтаж системы отопления завершен, выполнена прокладка трубопроводов в подвальном помещении, ведется прокладка трубопроводов и установка радиаторов на этажах здания.



Ремонт ливенской школы (МБОУ СОШ №1) проводится в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2020 год».



Конкурсную процедуру выиграл подрядчик из Владимирской области на сумму 8,3 миллиона рублей.