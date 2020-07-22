среда 22.07.2020 15:31:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Зажали в тиски: в Орле при столкновении автомобилей пострадали два человека

Один из них четырехлетний ребенок.


21 июля в 12:45 женщина-водитель управляла автомобилем «Фольксваген Поло», следовала по ул. Маяковского и в районе д. 19 ул. Розы Люксембург на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустила столкновение с автомобилем «Греат Валл», который двигался по ул. Р.Люксембург, с последующим столкновением с автомобиля «Фольксваген» с автомобилем «Киа Церато», который двигался по ул. Р.Люксембург.
 
 
В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген» - мальчик 2016 г.р. и женщина 1959 г.р. получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний пассажир).



Орловское Информбюро
22 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.