Зажали в тиски: в Орле при столкновении автомобилей пострадали два человека

Один из них четырехлетний ребенок.

21 июля в 12:45 женщина-водитель управляла автомобилем «Фольксваген Поло», следовала по ул. Маяковского и в районе д. 19 ул. Розы Люксембург на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустила столкновение с автомобилем «Греат Валл», который двигался по ул. Р.Люксембург, с последующим столкновением с автомобиля «Фольксваген» с автомобилем «Киа Церато», который двигался по ул. Р.Люксембург.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген» - мальчик 2016 г.р. и женщина 1959 г.р. получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний пассажир).