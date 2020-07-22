В Ливнах поворот налево привел к ДТП

Авария произошла 21 июля в 11:30.

63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, следовал по ул. Курская, и в районе д.142 при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения.





За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний пассажир).