Умерших от COVID-19 в Орловской области – 80 человек На сегодня в регионе зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 22 июля выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1309. Выздоровели – 4014. Умерло – 80 человек.







Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



