Сегодня орловские выпускники демонстрируют свои способности в разговорном иностранном ЕГЭ по иностранному устному языку проходит в течение двух дней.





Побеседуют экзаменуемые на английском, немецком, французском или китайском. Большая часть участников итогового испытания выбрала английский (349 человек). На втором месте в рейтинге – немецкий, на третьем - французский. В общей сложности говорить на них будут 22 орловца. И замыкает список китайский язык - его решились сдать всего два человека. Им придется выполнить три задания, тогда как остальным - 4.



За выполнение экзаменационной работы можно получить до 20 баллов. Общее время для подготовки к ответу для тех, кто сдает китайский язык, - 12 минут, для тех, кто сдает английский, немецкий и французский, - 15 минут.





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



