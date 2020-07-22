Накануне в Орле пострадал велосипедист

ДТП произошло 21 июля в 9:35. Полиция ищет очевидцев.

Женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», следовала по Кромскому шоссе, и в районе д. 4 при повороте направо произошел наезд на 60-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.