Преступления нацистов – без срока давности

В региональном СК устанавливают факты военных преступлений захватчиков Орловщины за 22 месяца оккупации.

В досудебном производстве - два уголовных дела об убийствах мирного населения. Показания родственников погибших местных жителей сверяются с недавно рассекреченными архивными документами ФСБ, собранными в 1943 году после освобождения Орла.

Восстановление исторической справедливости является целью проекта « Без срока давности », в рамках которого и прошла конференция, где были презентованы данные документы. Поисковики их уже изучают.

Как пояснил председатель Орловского регионального отделения Российского военно-исторического общества Павел Меркулов, поисковики изучают документы первой комиссии, которая исследовала зверства фашизма сразу после освобождения региона. По данным той комиссии в период оккупации 56 тысяч мирных жителей были угнаны на рабский труд. 20 тысяч не вернулись. Кто отказывался - попадал в тюрьму. 4 тысячи мирных граждан и 8 тысяч военнопленных были убиты. Многие преступления отличались жестокостью.

Но погибали мирные жители на захваченной Орловщине не только от рук солдат Вермахта. Множество преступлений совершены их союзниками. Именно такой факт сейчас проверяют орловские следователи. Расстрелы - одиночный в Должанском районе и массовый в Шаблыкинском - подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей и архивными документами. На данном этапе проверяются сведения о причастности к одному из совершённых преступлений финских солдат, которые наравне с немцами проявляли жестокость по отношению к мирному населению.

Огромное количество жертв захватчики оставили при отступлении. Дома в деревнях жгли вместе с людьми, подрывами и пожарами уничтожили в Орле полторы тысячи зданий.