В Орле планируют рекультивацию полигона отходов на улице Итальянской Реализация нацпроекта «Экология» и мусорной реформы обсуждалась всеми задействованными и заинтересованными органами и общественностью.





Накануне прошел тематический круглый стол профильного комитета Орловского облсовета. Контракт на предстоящие работы ещё не заключен. Ранее в облсовет поступило обращение с тремя сотнями подписей о защите балки Непрец. Правительству региона и подрядчику ещё предстоит заключить соответствующее соглашение для кампании.





Антон Киселёв

22 июля 2020 года



