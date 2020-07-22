Где мы сейчас - структурный кризис 2020 Открываются торговые центры, с ограничениями, но уже можно гулять и заниматься спортом можно на открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях. Точечные решения по поддержке экономики и россиян сгладили остроту кризиса, заявил президент Владимир Путин.





Но всевозможные эксперты одергивают: рано, грядет еще вторая волна экономического кризиса. Экономические последствия коронавирусной пандемии и нефтегазового кризиса накладываются на негативные показатели стагнации.

В своей статье «О необходимости новой социально-экономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Абел Гезевич Аганбегян (на фото) анализирует природу сегодняшнего кризиса. При этом автор отмечает, что события 2020 г. стали логичным продолжением кризиса 2008-2009 гг., который сильно ударил по экономике России и по карманам простых граждан. Абел Аганбегян использует широкий массив статистической информации, чтобы показать развитие кризиса структурно. С разрешения автора, мы знакомим читателя с частью научной статьи, впервые опубликованной в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3, 2020 г, Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС ).





Два-три года потребуются автомобильной промышленности, чтобы возобновить уровень докризисных продаж с учётом удорожания автомобилей в этот период. Два года и больше потребуется, чтобы вернуться к докризисной занятости, особенно в неформальном секторе экономики, где занято около 20 млн. человек. Самые тяжёлые последствия от коронавирусной пандемии - социальные. В 2- 3 раза возрастает безработица, на 8-10% сокращаются доходы в реальном выражении, соответственно падают потребление, объёмы розничной торговли, платные услуги, покупка жилья и автомобилей. Повысилась даже цена на бензин, несмотря на снижение цен на нефть. В 1,5 раза увеличивается абсолютная и относительная бедность населения. Пандемия так же серьёзно скажется и на сокращении валового внутреннего продукта, в котором расходы населения и отрасли его обслуживания занимают в России 60% с учётом жилья, а в других странах, где государственные расходы намного меньше, до 70%.

Что касается нефтегазового кризиса, то в начале марта Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии и стран ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти. В ответ эти страны, и прежде всего Саудовская Аравия, перешли к демпингу в ценообразовании на нефть, значительно увеличили добычу и переполнили мировой рынок предложением нефти по сниженным ценам, подкрепляя свои предложения условиями отсрочки платежа и в ряде случае получением выгодного кредита. Сниженный спрос на нефть из-за кризиса и из-за электрификации транспорта, а также в связи с развитием альтернативной энергетики, привел к значительному сокращению ее добычи. Восстанавливаться этот спрос по мнению экспертов и Мирового энергетического агентства будет медленно.

Так что социально-экономические последствия нового кризиса 2020 г. можно рассматривать двояко по отношению к 2019 г. и к ранее достигнутым максимальным уровням социально-экономических показателей в 2012 - 2013 гг. Поэтому, важно сохранять спокойствие, правильно экономить и стараться иметь источник дохода. Тогда мы переживем кризис быстрее и легче, чтобы вернуться на этап восстановления экономики России и увеличения личных доходов россиян, - отмечает академик РАН Абел Аганбегян. - Стагнация была прервана в апреле 2020 г. новым кризисом. В России значительная часть населения пережила самоизоляцию. Возобновление работы народнохозяйственных отраслей идет весьма постепенно и на конец июня весьма далеко отстает от уровня 2019 г. Из-за ограничений в межстрановых отношениях ряд отраслей, и прежде всего транспорт, особенно авиация, вряд ли восстановится раньше, чем через три года. Сказанное относится и к туризму, а туризм связан с гостиницами. Вряд ли быстро восстановятся общественное питание и объемы розничной торговли, поскольку значительно упали доходы населения и возросла бедность. Люди уже сделали свой выбор в пользу более дешевых продуктов, ограничивают себя.





Орловское Информбюро

22 июля 2020 года



