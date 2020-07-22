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В Орле предлагают купить имущество должников

Арест имущества должника - один из главных инструментов воздействия приставов на нарушителей. Такая мера принимается в том случае, если человек самостоятельно не выполняет обязательства по исполнительному документу.


Сейчас на реализации находится арестованное имущество на сумму более 379 миллионов рублей. Это более 70 автомобилей, порядка 40 земельных участков, 3 квартиры, более 140 единиц малоценного имущества. 
 
Как пояснили в УФССП России по Орловской области, заключить сделку по покупке как движимого, так и недвижимого имущества можно дистанционно. Для этого необходимо принять участие в соответствующих электронных торгах. Кроме того, достигнута договоренность о возможности заключения договоров купли/продажи малоценного имущества и на территории города Орел.
 
Получить информацию по интересующему имуществу можно на сайте Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях или по телефону в Орле 8(4862) 72-52-86.



Анастасия Дорохова
22 июля 2020 года
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