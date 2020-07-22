В Орловской области патрулировать акватории будут чаще Такое решение приняли в региональном управлении МЧС, поскольку орловцы стали больше пользоваться маломерными судами. Увеличивается и количество отдыхающих на побережьях рек и озер.





Инспекторы напоминают простые правила безопасности. Обращаются к взрослым с просьбой внимательно следить за детьми. На территории региона уже зафиксировано 8 происшествий на воде. Основные причины: дети оставались у водоемов без присмотра родителей, а взрослые катались на лодках в состоянии опьянения и купались в необорудованных для этого местах.





Надежда Невматулина

22 июля 2020 года



